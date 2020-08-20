Милан, Италия, , 17:02 — REGNUM Внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии и внешний «инжиниринг» этой ситуации недопустимы, заявил в интервью Corriere della Sera в четверг, 20 августа, спикер Европарламента Давид Сассоли.

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Санкции, которые могут быть утверждены руководством ЕС, обусловлены не желанием «наказать» страну, а стремлением осудить конкретных виновных в «репрессиях» на митингах после выборов, добавил он.

Накануне лидеры ЕС согласовали заявление о непризнании итогов выборов в Белоруссии. При этом о необходимости проведения новых выборов в заявлении не сказано.