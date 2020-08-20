Рим, , 16:53 — REGNUM Если количество новых заражений коронавирусом в Италии продолжит расти, властям страны стоит будет отменить и сентябрьские выборы, и начало учебного года, заявил в четверг, 20 августа, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди.

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20−21 сентября в ряде регионов Италии должны пройти региональные и местные выборы, кроме того, на те же дни намечен общенациональный референдум о сокращении количества депутатов в обеих палатах парламента на треть.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений.

В правоцентристской оппозиции, которая рассчитывает выиграть местные выборы в целом ряде регионов, продолжив таким образом свое «победное шествие» по провинциям, раскритиковали заявление Риччарди, отметив, что для отмены выборов нет никаких оснований.

По данным на 19 августа, в Италии умерли 35 412 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 7 (днем ранее — на 5). Выздоровели 204 506 человек, за день этот показатель увеличился на 364 (днем ранее — на 174). Число подтвержденных носителей выросло на 642 (днем ранее — на 403). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 255 278. В настоящее время заражены 15 360 человек — на 271 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 17 дней подряд. За это время оно увеличилось почти на 3000, то есть на 25%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.