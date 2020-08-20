Москва, , 16:52 — REGNUM Переговоры между российским и азербайджанским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым состоятся 26 августа, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова «По приглашению министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова министр иностранных дел Азербайджана господин Байрамов посетит 26 августа Российскую Федерацию с официальным визитом».

Уточняется, что на переговорах, помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться и вопросы «региональной и международной повестки дня».

Российский дипломат добавила, что в этот день Байрамов встретится также с членами российского правительства и с Федеральным собранием.

Напомним, острейшим вопросом «региональной повестки дня» являются отношения Азербайджана с Арменией, которые обострились в июле 2020 г.

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