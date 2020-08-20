Москва, 20 августа 2020, 16:52 — REGNUM Переговоры между российским и азербайджанским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым состоятся 26 августа, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Уточняется, что на переговорах, помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться и вопросы «региональной и международной повестки дня».
Российский дипломат добавила, что в этот день Байрамов встретится также с членами российского правительства и с Федеральным собранием.
Напомним, острейшим вопросом «региональной повестки дня» являются отношения Азербайджана с Арменией, которые обострились в июле 2020 г.
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