Бишкек, , 16:49 — REGNUM За какую из партий отдать свой голос на грядущих парламентских выборах, не знают 82,3% граждан Киргизии. Такие результаты социологического исследования озвучил общественный фонд «Общее дело», пишет журнал «Новые лица».

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом 55,3% респондентов заявили о готовности идти на голосование, даже если ситуация с коронавирусом в республике ухудшится.

В то же время, 17,2% участников опроса сообщили, что не будут подвергать свое здоровье опасности из-за пандемии COVID-19, а потому не пойдут на выборы.

Избиратели считают, что новый созыв парламента Киргизии, в первую очередь, должен заняться борьбой с коррупцией — 19,3% опрошенных, возобновлением работы заводов и фабрик — 13,5% и проблемой безработицы — 11,5%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов изначально претендовали представители 44 политических партий. Однако 11 из них уже отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке.