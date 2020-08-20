Москва, , 16:47 — REGNUM Отравление Алексея Навального выгодно противникам политической стабильности России, а его сотрудники пиарятся на случившемся, заявил сегодня, 20 августа, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Сейчас еще рано говорить, что это было: несчастный случай или же чей-то злой умысел. С этим должны разобраться следственные органы, — отметил он. — Но, если окажется, что Навальный был действительно специально отравлен, то логично задаться вопросом: «Кому это может быть выгодно?». Очевидно, что не российским властям. Его политическая деятельность, во многом радикальная и фейковая, служит прекрасным доказательством наличия в России свободы слова и реальной демократии. А вот противникам политической стабильности в нашей стране как раз очень выгодно убить Навального и обвинить в этом, как обычно, Кремль».

В числе других интересантов отравления Журавлев назвал конкурентов Навального по либеральному лагерю.

«Какие-то внутренние или внешние прозападные силы вполне могли организовать такое покушение. И момент подходящий, на фоне политических волнений в Белоруссии и сопутствующей им новой волны антироссийской риторики на Западе, чтобы не утихали протесты, подлить, так сказать, бензина в огонь, — считает он. — Также в устранении Навального с российской политической сцены могут быть заинтересованы его конкуренты по либеральному лагерю. У других лидеров либеральной оппозиции — низкие рейтинги, они не пользуются поддержкой граждан, а Навальный все-таки популярен в определенной части общества. И его могли «заказать» из политической ревности, чтобы убрать сильного конкурента».

«Также очевидно, — уверен лидер «Родины», — что сотрудники Навального пиарятся на болезни своего начальника, представляя ситуацию исключительно в политическом свете. Для Навального и его подельников это вообще характерно: всегда жаловаться на репрессии в свой адрес. Хотя за Навальным тянется целый шлейф уголовных дел, связанных с мошенничеством, клеветой и так далее. Так что нынешняя ситуация в конце концов выгодна и самому Навальному, это хороший способ напомнить обществу о себе, изображая жертву таинственных тёмных сил».

«А Запад вполне может использовать Навального в качестве нового Скрипаля, раздув очередной антироссийский скандал», — резюмировал Журавлев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром стало известно, что самолет, на котором Алексей Навальный возвращался из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Навальный был госпитализирован в реанимацию, где введен в состояние искусственной комы.