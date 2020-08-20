Москва, , 16:42 — REGNUM Происходящее в Мали вызывает обеспокоенность у Москвы, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат от имени Москвы призвала участников политических событий в Мали начать урегулировать ситуацию миром.

Захарова «Обстановка в столице этого государства остаётся напряжённой, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшения криминогенной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мали от власти в результате военного мятежа отстранён президент Ибрагим Кейта. На фоне этих событий в столице Мали продолжаются беспорядки, несмотря на заверения «новой власти», что якобы «приняты все меры безопасности».

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