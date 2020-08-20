Пермь, , 16:28 — REGNUM Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров во время поездки в Пермский край 20 августа пообещал региону поддержку в финансовом вопросе. Прикамье рассчитывает на опережающее финансирование мероприятий по расселению аварийного жилья, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На 1 августа Пермском крае числится 818 тыс. кв. метров аварийного жилья с 49,8 тыс. жителями, более половины объема находится в Перми — 470,5 тыс. кв. метров, где проживает 21,7 тыс. человек.

Стоит отметить, ранее во время рабочей встречи президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Махонину держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Для сохранения темпов Пермский край попросил президента России и правительство РФ рассмотреть возможность опережающего финансирования мероприятий по расселению аварийного жилья. Предполагаемая сумма федеральной поддержки составит 6 млрд рублей.

Игорь Комаров заявил, что Прикамье может рассчитывать на его поддержку. «В ближайшее время у нас будет окружное совещание по жилищному строительству. Если есть потенциал, и с учетом важности этих вопросов, финансирование может быть поддержано», — сказал он.

Примечательно, что 6 млрд рублей были заложены для региона по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022—2024 годах. Однако Прикамье хочет получить эти деньги уже в 2021 году и с опережением расселить аварийный жилой фонд.