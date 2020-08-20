Москва, , 16:19 — REGNUM Выработку позиции по белорусскому вопросу контролирует в российском руководстве лишь один человек и окончательного решения о том, какой будет эта позиция, еще не принято, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 августа, генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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19 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выборы в Белоруссии были «неидеальными», но «мудрый белорусский народ» разберется с этим самостоятельно и внешние вмешательства недопустимы. Также 19 августа стало известно о телефонных разговорах сначала премьер-министров, а затем и спикеров парламентов России и Белоруссии.

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« Сказанное Сергеем Лавровым предназначалось не для ушей Лукашенко или граждан Белоруссии, а для общего информационного пространства. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем Лукашенко на самом деле договаривается с руководством России.

Выработку позиции России по белорусскому вопросу контролирует только один человек. И никто не будет знать об этой позиции до того момента, пока она не будет реализована. Всевозможные слухи отношения к реальности не имеют, никакого решения еще не принято.

Лукашенко ведет себя более разумно, чем Янукович, занимает активную позицию, иногда переходит в наступление, берет инициативу на себя. Но он совершает и ошибки. В частности, он не учитывает, что оппозиция «зеркалит» все его нынешние шаги. Он заговорил о новой конституции — и они выработают свой вариант конституции. Начнется «рубка текстов», что обострит ситуацию.