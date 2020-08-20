Москва,
20 августа 2020, 16:19 — REGNUM Выработку позиции по белорусскому вопросу контролирует в российском руководстве лишь один человек и окончательного решения о том, какой будет эта позиция, еще не принято, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 августа, генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Kremlin.ru
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19 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выборы в Белоруссии были «неидеальными», но «мудрый белорусский народ» разберется с этим самостоятельно и внешние вмешательства недопустимы. Также 19 августа стало известно о телефонных разговорах сначала премьер-министров, а затем и спикеров парламентов России и Белоруссии.
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«Сказанное Сергеем Лавровым предназначалось не для ушей Лукашенко или граждан Белоруссии, а для общего информационного пространства. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем Лукашенко на самом деле договаривается с руководством России.
Выработку позиции России по белорусскому вопросу контролирует только один человек. И никто не будет знать об этой позиции до того момента, пока она не будет реализована. Всевозможные слухи отношения к реальности не имеют, никакого решения еще не принято.
Лукашенко ведет себя более разумно, чем Янукович, занимает активную позицию, иногда переходит в наступление, берет инициативу на себя. Но он совершает и ошибки. В частности, он не учитывает, что оппозиция «зеркалит» все его нынешние шаги. Он заговорил о новой конституции — и они выработают свой вариант конституции. Начнется «рубка текстов», что обострит ситуацию.
Для Лукашенко важно, какую позицию займет Россия. Российское руководство предложит ему разумную модель поведения. Пока же Россия обозначила позиции. Она готова поддержать Белоруссию в случае внешнего давления и силового сценария. Это дает Лукашенко возможность и время сориентироваться в ситуации и выбрать правильные ходы», — отметил Владимир Лепёхин.