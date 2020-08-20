Минск, , 16:06 — REGNUM России нужно, чтобы зарождавшаяся в Белоруссии цветная революция сошла на нет, а с Александром Лукашенко будет отдельный разговор, и вряд ли в публичном пространстве, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 августа, заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков.

Александр Лукашенко President.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

19 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выборы в Белоруссии были «неидеальными», но «мудрый белорусский народ» разберется с этим самостоятельно, и внешние вмешательства недопустимы. Также 19 августа стало известно о телефонных разговоров сначала премьер-министров, а затем и спикеров парламентов двух России и Белоруссии.

Читайте также: Руководство Белоруссии признает, что выборы не были идеальными — Лавров

« Заявления Лаврова и сообщения о переговорах премьеров и спикеров парламентов — четкий политический жест, направленный и Евросоюзу, и белорусской оппозиции, и самому Лукашенко. Можно отметить, что этот жест последовал после некоторого промедления. Это, вероятно, воспитательная мера по отношению к Лукашенко, чтобы он на некоторое время остался один на один с той ситуацией, которую он сам и создал.

России сейчас не нужно выбирать из двух зол, цветной революции и Лукашенко. Нужно, чтобы зарождавшаяся цветная революция сошла на нет, потом будем разбираться и с другими вопросами. Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия осталась субъектной, а не стала объектом внешнего управления.