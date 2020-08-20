Минск, , 15:58 — REGNUM Возбуждение Генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела по статье «Захват власти» является попыткой оказать давление на граждан республики. Такое заявление 20 августа сделала член координационный совет по обеспечению транзита власти и доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Читайте также: Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о «захвате власти» оппозицией

Она подчеркнула, что намерения координационного совета исключительно мирные, оппозиция не ставит цель захвата власти никакими незаконными способами. Ковалькова в беседе с ТАСС отметила, что в основе работы совета «лежит только закон, в отличие от правоохранительных органов, которые действуют в последнее время абсолютно незаконными способами».

«Наше основное требование — восстановление законности в Белоруссии, чтобы мы все были в безопасности. Надо, чтобы органы правопорядка обеспечивали нашу безопасность и действовали исключительно в рамках законодательства», — добавила Ковалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, координационный совет по трансферу власти в Белоруссии был инициирован 14 августа экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. КС формируется через подачу заявок сторонникам прозападной оппозиции, сгруппировавшимся вокруг избирательного штаба Тихановской.

Также по теме: В Госдуме предостерегли белорусскую оппозицию от «раскоряки»

19 августа Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей оппозиции из числа членов координационного совета по трансферу власти в республике. В надзорном ведомстве считают, что создание и деятельность совета направлены «на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Дело возбуждено по статье 361 УК республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокурор Белоруссии: из координационного совета вышли несколько человек