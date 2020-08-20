Кампала, , 15:57 — REGNUM Лидер угандийской оппозиции Кизза Бесигье объявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Об этом передаёт угандийский телеканал NTV Uganda со ссылкой на заявление Бесигье перед своими сторонниками в офисе Форума демократических перемен в столице страны Кампале.

По информации журналистов телеканала, обращаясь к Бесигье с трибуны, сторонники призвали его взять форму для выдвижения в кандидаты в президенты. В ответ на это политик заявил, что не намерен баллотироваться на выборах 2021 года.

«Я договорился с моими коллегами, что другой кандидат возглавит наш план А, и я выступлю в случае плана Б, но я не могу представить, что я когда-либо покину борьбу», — заявил Бесигье своим сторонникам.

До этого момента политик не давал чёткого ответа, будет ли он бороться за пост президента на предстоящих выборах.

На четырёх прошлых выборах он выступал в качестве оппонента действующего президента Уганды Йовери Мусевени, который находится у власти уже более 30 лет.