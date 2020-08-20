Москва, , 15:54 — REGNUM Кризис в Белоруссии сохраняется и может вновь перейти в острую фазу, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«[В Белоруссии] существуют общественные нужды, запросы на перемены: партийное многообразие при открытой дискуссии о пути развития страны и возможность участия в этом деле всякого, а также высвобождение экономической энергии — хочешь делать свое дело, ласково просим, не сиди на заводе. То есть барьеры должны быть убраны. Арестанты — освобождены, — написал Колташов. — Проблема Лукашенко, что он именно барьеры олицетворяет в глазах народа, и с этим ничего не поделать — не он должен развеивать иллюзии людей. Не он должен разоблачать заговоры заграницы. Он потерял лицо. А последние его действия ничего не изменили».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены прямым и косвенным вмешательством в дела Белоруссии, которое наблюдают российские власти.