Пермь, , 15:51 — REGNUM Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров находится 20 августа в Пермском крае. С врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным он обсуждает промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Обновлённый Восточный обход Перми Permkrai.ru

Ключевой точкой осмотра дорожной инфраструктуры стал Восточный обход Перми — самая длинная улица России, протяженность которой составляет 30 км. Завершена реконструкция последнего участка от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ (5,7 км). Еще один отрезок дороги в четыре километра перед Чусовским мостом планируют реконструировать в рамках пуска нового мостового перехода.

Игорь Комаров подчеркнул, что при ремонте дорог акцент необходимо делать на повышении безопасности дорожного движения. Как пояснил Дмитрий Махонин, реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность Восточного обхода.

Трасса является оживленной. Из-за плотного автомобильного трафика было принято решение о расширении дорожного полотна до четырех полос. В среднем за сутки по обновленной дороге проезжает более 20 тыс. машин.

Для ликвидации мест концентрации ДТП установили ограждение «Нью Джерси». В рамках реализации нацпроекта оборудованы левоповоротные съезды с переходно-скоростными полосами в микрорайон Кислотные Дачи и съезд на Новопермскую ТЭЦ. На всем участке дороги появилось «умное» освещение.

В период ремонт дорожное полотно основательно укрепили. Теперь по нему без последствий могут ездить большегрузы, чей вес превышает 40 тонн. «Это очень важно с точки зрения содержания дороги, именно по Восточному обходу Пермь объезжают большегрузы, в том числе те, которые следуют транзитом в другие регионы», — отметил министр транспорта Николай Уханов.

Стоимость проекта реконструкции трассы составила 1,048 млрд рублей.