Сухум, , 15:43 — REGNUM Центризбирком Абхазии 20 августа зарегистрировал двух кандидатов в депутаты в парламент республики. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

По данным журналистов, ЦИК зарегистрировал Тимура Бейю 1982 года рождения и Тамази Лейбу 1977 года рождения. Они будут избираться по Бзыбскому избирательному округу.

Напомним на довыборах в парламент Абхазии, которые проходили 12 июля, среди кандидатов Бзыбского избирательного округа никто не набрал более 50% голосов. В соответствии в выборным законодательством ЦИК назначил повторные выборы по этому округу на 13 сентября.