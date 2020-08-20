Берлин, , 15:40 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела встречу с экоактивистами из движения Fridays For Future, в том числе активисткой из Швеции Гретой Тунберг. Об этом 20 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Грета Тунберг (сс) European Parliament

По его словам, основной темой были приоритеты Евросоюза в области климатической политики в период председательства Германии в сообществе.

Меркель и активисты обсудили меры по борьбе с глобальным потеплением и выход из угольной энергетики, добавил Зайберт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ВЦИОМ, призывы экологической активистки из Швеции Греты Тунберг сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением на Земле поддерживают только 12% жителей России.

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