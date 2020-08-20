Берлин, 20 августа 2020, 15:40 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела встречу с экоактивистами из движения Fridays For Future, в том числе активисткой из Швеции Гретой Тунберг. Об этом 20 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
По его словам, основной темой были приоритеты Евросоюза в области климатической политики в период председательства Германии в сообществе.
Меркель и активисты обсудили меры по борьбе с глобальным потеплением и выход из угольной энергетики, добавил Зайберт.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ВЦИОМ, призывы экологической активистки из Швеции Греты Тунберг сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением на Земле поддерживают только 12% жителей России.
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