Москва, , 15:39 — REGNUM Введённые в отношении России санкции, которые мешают развитию Крыма, создают проблемы. Об этом сегодня, 20 августа, в беседе с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы заявил президент РФ Владимир Путин.

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«К сожалению, нам там (в Крыму — прим. ИА REGNUM) создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции», — констатировал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что при желании все эти трудности можно преодолеть.

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«Это все дело техники: было бы желание — мы любые сложности преодолеем», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекают 31 января 2020 года.

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