Москва, 20 августа 2020, 15:39 — REGNUM Введённые в отношении России санкции, которые мешают развитию Крыма, создают проблемы. Об этом сегодня, 20 августа, в беседе с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы заявил президент РФ Владимир Путин.
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При этом российский лидер подчеркнул, что при желании все эти трудности можно преодолеть.
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Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекают 31 января 2020 года.
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