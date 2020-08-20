Париж, , 15:38 — REGNUM Бывшую джихадистку родом из Франции депортировали из Турции и заключили в тюрьму, сообщает Le Figaro.

Прибыв во Францию, 59-летней гражданке Франции сразу же предъявили обвинение в «преступной террористической деятельности».

Известно, что француженка покинула Францию в 2013 году, чтобы присоединиться к мужчине в зонах боевых действий джихадистов.

Напомним, подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве между полицейскими органами Парижа и Анкары позволяет высылать во Францию бывших джихадистов, возвращающихся из Сирии через Турцию. В июле 2020 года 281 человека депортировали во Францию по этому протоколу.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции, отвечающий за туризм, Жан-Батист Лемуан отправится с визитом в Ливан.

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