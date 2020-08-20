Батайск, Ростовская область, , 15:37 — REGNUM В Ростовской области главным архитектором города Батайска назначен Василий Кузьменко — чиновник, ранее осуждённый за выдачу непригодного жилья сиротам в Новочеркасске.

Напомним, что бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Новочеркасска в 2015 году незаконно выдал одному из предпринимателей разрешение на реконструкцию здания бывшей столовой в многоквартирный жилой дом, а затем подписал разрешение на ввод в эксплуатацию.

26 квартир в жилом доме по улице Центральной оказались непригодными для проживания. Так, например, дом не был подключён к газоснабжению, в квартирах установили общую вентиляцию кухонь с жилыми комнатами. Чиновник был оштрафован.

Читайте ранее в этом сюжете: Наказание чиновнику за непригодное жильё для сирот на Дону огласит суд