Киев, , 15:33 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук подтвердил, что он отправил Раде обращение с запросом об изменении постановления о местных выборах.

Об этом Кравчук заявил сегодня, 20 августа, в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-президент отметил, что в нынешней редакции постановление противоречит минским договоренностям по урегулированию, а также «формуле Штайнмайера», которая по договоренности сторон служит базисом для урегулирования.

Вместе с тем, Кравчук уточнил, что он не знает, что в итоге решит по данному вопросу парламент.

«Моя задача — снять любое блокирование переговоров, если это не затрагивает суверенитет, независимость Украины и территориальную целостность», — подчеркнул бывший президент.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кравчук дебютировал в качестве главы украинской делегации на переговорах по Донбассу и вызвал восторг у отдельных коллег тем, как дипломатично решил вопрос о возможном изменении постановления о местных выборах.

Ранее в МИД России также критически оценили постановление Рада о местных выборах, отметив, что с такой редакцией документа Киев фактически выходит из минских соглашений.