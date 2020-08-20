Москва, , 15:33 — REGNUM В настоящее время в графике президента России Владимира Путина нет беседы с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Об этом 20 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв (с) Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

«Пока в обозримой перспективе я не вижу в графике президента эту встречу», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в случае необходимости такая встреча может быть организована в оперативном порядке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, зампред главы правительства РФ Юрий Трутнев, тест на коронавирус которого ранее показал положительный результат, в скором времени выздоровеет.