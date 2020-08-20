Ташкент, , 15:30 — REGNUM Порядок регистрации религиозных организаций планируют упростить власти Узбекистана. Это следует из проекта закона «О свободе совести и религиозных организациях», сообщили в министерстве юстиции республики.

Проект закона предлагает сократить количество документов, необходимых для регистрации. Кроме того, отменены требования по их нотариальному заверению. Также определены четкие основания для отказа в регистрации.

Законопроект также упраздняет порядок получения согласия граждан на регистрацию религиозной организации. Вдвое уменьшено число инициаторов, необходимое для регистрации, а также сокращен срок рассмотрения документов.

Отмечается, что требования, установленные проектом закона, полностью соответствую международным соглашениям Узбекистана. При разработке документа изучен международный опыт, уточнили в минюсте.