Москва, , 15:29 — REGNUM В Госдуме призвали белорусскую оппозицию выбирать сторону, иначе выйдет «раскоряка».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Белорусская оппозиция дублирует тактику официального Минска, пытаясь усидеть сразу на двух стульях, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

«Но так не получится, выйдет очередная «раскоряка». Надо выбирать сторону: светлую (Россия) или темную (Запад)», — полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил член его президиума Павел Латушко.