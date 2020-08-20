Киев, , 15:36 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) занимается исключительно защитой внутренней безопасности Украины. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, заявила 20 августа официальный представитель ведомства Елена Гитлянская.

Журналисты попросили Гитлянскую прокомментировать задержание в России представителей украинских спецслужб, которые якобы пытались похитить и вывезти на Украину членов ополчения Донбасса.

«Лучше звонить в ГУР (Главное управление разведки Украины — ИА REGNUM) по этому поводу, а не к нам… Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции — это не наша компетенция», — заявила она.

В свою очередь, представитель ГУР Андрей Черняк отказался сообщить какую-либо информацию.

«Комментировать не будем… Там нет информации ни о нас, ни о наших сотрудниках… мы не будем ни опровергать, ни подтверждать эту информацию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ заявили, что на территории России была задержана группа представителей украинских спецслужб, которые планировали похитить одного из лидеров ополчения Донбасса.