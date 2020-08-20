Киев, 20 августа 2020, 15:36 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) занимается исключительно защитой внутренней безопасности Украины. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, заявила 20 августа официальный представитель ведомства Елена Гитлянская.
Журналисты попросили Гитлянскую прокомментировать задержание в России представителей украинских спецслужб, которые якобы пытались похитить и вывезти на Украину членов ополчения Донбасса.
В свою очередь, представитель ГУР Андрей Черняк отказался сообщить какую-либо информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ заявили, что на территории России была задержана группа представителей украинских спецслужб, которые планировали похитить одного из лидеров ополчения Донбасса.