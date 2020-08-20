Сеул, , 15:41 — REGNUM 20 августа представитель МИД Южной Кореи по вопросам ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия Пак Иль провел видеоконференцию с помощником секретаря МИД Индии Индрой Мани Пандеем, ранее назначенным послом и постоянным представителем Индии при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках онлайн-встречи стороны обсудили вопросы ядерного разоружения, космической безопасности, систему контроля над вооружением и систему экспортного контроля.

Дипломаты также договорились о проведении регулярных встреч в будущем, укреплении сотрудничества в сфере разоружения и нераспространении ядерного оружия на международной арене.