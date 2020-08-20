Москва, 20 августа 2020, 15:14 — REGNUM Выпускники третьего потока программы «Лидеры России» встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, встреча пройдет в формате видеоконференции. Представитель Кремля уточнил, что это уже третий поток программы Высшей школы государственного правления РАНХиГС.
Песков добавил, что программа кадрового резерва управленцев очень востребована — на её базе вышли министры, губернаторы и исполняющие обязанности ведомств.
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