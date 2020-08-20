Париж, , 15:10 — REGNUM Государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции, отвечающий за туризм, Жан-Батист Лемуан отправится с визитом в Ливан 20−21 августа 2020 года, чтобы поддержать французское сообщество, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В Бейруте Жан-Батист Лемуан встретится с представителями французской общины, пострадавшими от взрыва 4 августа 2020 года, и проведет рабочую встречу с избранными представителями Франции, проживающими за рубежом.

Госсекретарь также посетит поврежденные французские учебные заведения в присутствии представителей образовательного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в форте Брегансон на юго-востоке Франции.

Подробнее в материале: Главы Франции и Германии проведут встречу в форте Брегансон