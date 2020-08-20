Ново-Огарево, Московская область, 20 августа 2020, 15:07 — REGNUM Главными качествами управленцев являются умение слышать людей и понимать проблемы. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы высшей школы государственного управления.
«Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан», — сказал президент.
Он отметил, что смыслом государственной службы является служение.
«В данном случае — гражданам России», — добавил президент.