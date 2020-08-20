Сеул, , 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК). Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Национальной службы разведки Южной Кореи.

В докладе отмечается, что Ким Чен Ын по-прежнему обладает абсолютной властью, однако у него стало меньше полномочий, чем раньше.

Также отмечается, что ядерный реактор в Ёнбене мощностью 5МВт в настоящее время не функционирует, а активность северокорейских военных снизилась на 25−65%.

Что касается недавних наводнений вызванных сильными дождями, то наибольший ущерб был нанесен провинциям Канвондо и Хванхэдо.

В докладе также говорится о росте цен на предметы первой необходимости, нехватке иностранной валюты и ужесточении карантинного режима.