Брюссель, , 15:01 — REGNUM Итоги саммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии обсудили президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель, сообщили 20 августа в пресс-службе Евросовета.

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Подробности телефонного разговора не раскрываются. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС по Белоруссии заявила, что жители республики должны сами определить сове будущее.

Напомним, 19 августа Шарль Мишель заявил, что ЕС введет санкции против государственных служащих в Белоруссии. По его словам, в ЕС изучают возможность введения санкций против президента Александра Лукашенко.

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