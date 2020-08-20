Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Министры обороны Грузии и Украины Ираклий Гарибашвили и Андрей Таран 19 августа подписали план сотрудничества между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

По данным ведомства, Таран прибыл в Тбилиси с официальным визитом. Главы министерств на встрече заявили о готовности поделиться опытом в противодействии гибридным угрозам, а также по вопросам вступления в НАТО. После завершения встречи было подписано соглашение.

«Ираклий Гарибашвили и Андри Таран подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Украины на 2020 год», — сообщает пресс-служба.

Стоит отметить, что это был первый визит Тарана в Грузию после его назначения на должность министра обороны Украины.