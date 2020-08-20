Красногорск, , 14:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 20 августа проводит встречу с выпускниками программы высшей школы государственного управления.

Президент России В.В.Путин Kremin.ru

Глава государства поздравил их с окончанием обучения.

«Хочу от души вас поздравить с окончанием программы высшей школы государственного управления, которая за три года, по сути, стала настоящей кузницей управленческих кадров», — заявил президент.

Читайте развитие сюжета: Глава Оренбуржья назвал программу «Лидеры России» беспрецедентной