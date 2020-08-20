Красногорск, 20 августа 2020, 14:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 20 августа проводит встречу с выпускниками программы высшей школы государственного управления.
Глава государства поздравил их с окончанием обучения.
«Хочу от души вас поздравить с окончанием программы высшей школы государственного управления, которая за три года, по сути, стала настоящей кузницей управленческих кадров», — заявил президент.
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