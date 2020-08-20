Джакарта, , 14:51 — REGNUM Правительство Индонезии под руководством президента Джоко Видодо несколько раз подвергалось критике со стороны зарубежных СМИ, особенно в связи с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

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В The New York Times эксперты в области здравоохранения подвергли сомнению правду о том, что в Индонезии не сообщили о первом случае заражения SARS-CoV-2 до начала марта, в то время как другие азиатские страны сделали это.

Президент Индонезии наконец признал, что правительство не раскрыло общественности истинных условий, чтобы избежать паники.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Австралийского национального университета (ANU) профессор Санджая Сенанаяке заявил, что некоторые случаи заражения могут остаться незамеченными, потому что люди предпочитают оставаться дома, а не ехать в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии объявила, что уровень смертности в стране все еще выше, чем в среднем по миру.

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