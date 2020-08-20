Минск, , 14:49 — REGNUM Несколько членов координационного совета в Белоруссии вышли из его состава, осознав незаконность этого органа. Об этом 20 августа заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Видеообращение генпрокурора опубликовано надзорным ведомством. Конюк заявил, что деятельность координационного совета не соответствует конституции Белоруссии.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в связи с созданием «Координационного совета» оппозиции. В надзорном ведомстве считают, что деятельность этого органа направлена на захват власти.

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