Пекин, , 16:49 — REGNUM Предполагается, что визит главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в Южную Корею, намеченный на 21−22 августа, позволит ускорить визит председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул. Об этом сообщил директор Института исследований Северо-Восточной Азии Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян в интервью китайскому изданию The Global Times.

По его словам, в ходе визита член политбюро ЦК КПК и глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун обсудят ситуацию в мире, включая ситуацию на Корейском полуострове и укрепление двусторонних отношений в посткоронавирусную эпоху.

Он также отметил, что Южная Корея и Китай поддерживают хорошие отношения в период пандемии, сохраняя открытые контакты в сфере торговли, инвестиций и обменов на неправительственном уровне.

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