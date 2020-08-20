Киев, , 14:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины намерено снести на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений. Об этом по итогам рабочего совещания по ситуации в Белоруссии, состоявшего во внешнеполитическом ведомстве сегодня, 20 августа, сообщила пресс-служба украинского МИД.

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Игорь Кизим. Посол дал оценку ситуации в Белоруссии, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию», — говорится в «Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь. Посол дал оценку ситуации в Белоруссии, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решение отозвать своего посла из Белоруссии для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в «новой реальности». Он пояснил, что к такому шагу в отношениях с Белоруссией украинская сторона прибегает впервые и делает это исключительно из-за «недопустимых действий Минска».

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Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 гражданина России, выдачи которых требовала Украина. В конечном итоге Белоруссия вернула задержанных в Россию. Ранее в украинских СМИ появилась информации о том, что к ситуации вокруг задержанных «вагнеровцев» имеют отношение украинские спецслужбы. Глава офиса президента Украины, а также Служба безопасности Украины опровергли эти сведения.

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