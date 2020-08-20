Минск, , 14:44 — REGNUM В настоящее время в изоляторе в Белоруссии находится один гражданин России, который будет освобожден в ближайшее время. Об этом 20 августа сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

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«Сотрудниками посольства проведена работа по всем поступившим обращениям родственников, все выпущены из изоляторов, кроме одного гражданина России», — приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что российским дипломатам известно местонахождение этого задержанного и уточнил, что он будет выпущен на свободу в ближайшее время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в республике возбудили уголовное дело в связи с созданием «Координационного совета» оппозиции.