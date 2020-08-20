Москва, , 14:39 — REGNUM Ряд государств косвенно или напрямую вмешались во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

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"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место», — сказал Песков.

По его словам, Кремль в этой связи выражает обеспокоенность.

Песков также подчеркнул, что ситуацию в Белоруссии должны решать сами граждане этой страны через диалог и только в рамках правового поля.