Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга действуют совместно в интересах жителей обоих регионов, без разделения на город и область, и намерены продолжить общую работу по решению вопросов, волнующих население двух соседних субъектов.

Об этом 20 августа заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.

«Мы действуем в интересах одних жителей, не разделяя тех, кто живет в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Сегодняшние решения — первые шаги к нашей углубленной интеграции — о льготах, о синхронизации работы дорожных служб, уже обсуждается синхронизация строительства соцобъектов», — приводит слова Дрозденко пресс-служба губернатора.

Основными вопросами сегодняшнего заседания Координационного совета стали синхронизация действий по снятию ограничений, введенных в период пандемии, на приграничных территориях двух регионов, оказание медицинской помощи, льготы для ветеранов труда и блокадников, ремонт улично-дорожной сети Петербурга и региональных трасс Ленобласти, а также информационная безопасность.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции еще раз продемонстрировала, что Санкт-Петербург и Ленинградская область правильно выбрали направления для совместной работы, все вопросы мы решали совместно, и именно кооперация в здравоохранении, согласованные действия по снятию ограничений дали возможность нам противостоять серьезным вызовам», — отметил Александр Дрозденко.

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В ходе заседания было отмечено, что в период пандемии на трех предприятиях Ленинградской области был налажен сертифицированных средств индивидуальной защиты, которые частично покрывали потребность Санкт-Петербурга. Ежедневно предприятия Ленинградской области поставляют потребителям в Санкт-Петербург не менее 170 тысяч штук респираторов и масок. Также в Петербург отгружается более 20% суточного выпуска дезинфицирующих средств на предприятиях Ленобласти.

За истекшие месяцы в медицинских организациях Ленинградской области в стационарных условиях с подтвержденным диагнозом COVID-19 была оказана помощь 169 пациентам — жителям Санкт-Петербурга.

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