Москва, , 14:33 — REGNUM В ответ на попытки террористических актов украинских спецслужб на территории РФ России следует нанести ракетный удар по территории Украины. Об этом 20 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в данном вопросе России следует опираться на опыт других стран, которые уничтожают террористов за пределами своего государства.

«Штаб-квартира украинской разведки находится изолированно, на острове. Есть на территории России будут проводить теракты, если будут факты, что украинский разведывательный или контрразведывательный орган проводит на территории России теракты, то ответ должен быть один — удар крылатыми ракетами по гнезду террористов», — сказал Коротченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России были задержаны представители преступной группы, которые по версии следствия по заданию украинских спецслужб пытались выкрасть с территории страны одного из лидеров ополчения Донбасса.

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