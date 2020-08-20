Таллин, , 14:29 — REGNUM Выборы президента Белоруссии не были «свободными и справедливыми», поэтому в Эстонии не признают их итоги. Об этом по итогам проведенного 20 августа совещания с премьер-министром страны Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и главой МИД Урмасом Рейнсалу заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Глава республики подчеркнула, что решения о будущем Белоруссии должны принимать сами жители этой страны.

«Наша цель заключается в том, чтобы народ Белоруссии мог свободно принимать решения о своем будущем», — приводит ТАСС слова Кальюлайд.

Она также добавила, что страны Прибалтики придерживаются единства в оценке ситуации в Белоруссии, что, по её словам, является «крайне важным сигналом для белорусского народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал Европейский союз дать жесткий ответ на происходящие в Белоруссии события. Он добавил, что Эстония выступает с осуждением всех «политических репрессий и насилия в отношении оппозиции» и требует прекратить насилие в отношении участников протестных акций.