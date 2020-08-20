Таллин, 20 августа 2020, 14:29 — REGNUM Выборы президента Белоруссии не были «свободными и справедливыми», поэтому в Эстонии не признают их итоги. Об этом по итогам проведенного 20 августа совещания с премьер-министром страны Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и главой МИД Урмасом Рейнсалу заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Читайте также: Европарламент не признал выборы в Белоруссии
Глава республики подчеркнула, что решения о будущем Белоруссии должны принимать сами жители этой страны.
Она также добавила, что страны Прибалтики придерживаются единства в оценке ситуации в Белоруссии, что, по её словам, является «крайне важным сигналом для белорусского народа».
Также по теме: МИД Эстонии: Совбез ООН обсудил Белоруссию по нашей инициативе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал Европейский союз дать жесткий ответ на происходящие в Белоруссии события. Он добавил, что Эстония выступает с осуждением всех «политических репрессий и насилия в отношении оппозиции» и требует прекратить насилие в отношении участников протестных акций.