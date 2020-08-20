Осло, , 14:33 — REGNUM 19 августа правительство Норвегии сообщило, что жители такого региона Швеции, как Норрботтен, будут освобождены от требования соблюдения 14-дневного карантина при совершении поездок в страну. Однако новые рекомендации министерства иностранных дел Норвегии в отношении международного сообщения носят ужесточающий характер, так как власти настойчиво отговаривают граждан от совершения ненужных поездок за границу. Об этом 19 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Чтобы подчеркнуть всю серьезность эпидемиологической ситуации в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, в своих рекомендациях министерство иностранных дел Норвегии подчеркнуло, что «зеленых зон» (более 20 случаев заражения SARS-CoV-2 на 100 000 человек) в Европе больше не осталось.

Тем не менее, жители «желтых зон», к коим принадлежит весь север Швеции, освобождены от требования соблюдения карантина. Речь идет о таких регионах Швеции, как Норрботтен, Вестерботтен, Кальмар и Седерманланд.

Новые правила пересечения государственной границы со Швецией вступают в силу с субботы 22 августа, но норвежские власти заявили в пресс-релизе, что ситуация может быстро измениться.

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