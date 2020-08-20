Нур-Султан, , 14:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал взять на личный контроль вопрос безопасности граждан, проживающих рядом с воинскими складами. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер посетил с рабочей поездкой город Арысь в Туркестанской области, где в 2019 года произошли взрыв и пожар на воинском складе. «Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации», — сказал Токаев.

Он поручил правительству принять необходимые меры для безопасного хранения боеприпасов на современных складах. Президент также отметил важную роль воинской части в обеспечении национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2019 года на воинском складе в Арыси прогремели взрывы боеприпасов, после чего начался пожар. Повреждения получили 90% строений в городе. Военнослужащие обезвредили 450 тыс. единиц боеприпасов.

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