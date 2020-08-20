Стокгольм, 20 августа 2020, 16:00 — REGNUM Правая оппозиция во главе с Умеренной коалиционной партией застопорила предложение контролируемого Социал-демократами правительства Швеции, целью которого стало бы усиление присутствия государственных средств массовой информации (СМИ) на медиарынке. Со своей стороны, социал-демократ министр юстиции Морган Юханссон опасается, что правые партии планируют сократить бюджетное финансирование государственных СМИ. Об этом 19 августа сообщила газета Fria Tider.

Шведская газета
Шведская газета

Официально заявлено, что правительство Социал-демократов изучило возможность изменения Основных законов, чтобы «обеспечить независимость общественных услуг». На практике речь идет о предоставлении государственным СМИ защищенного Конституцией особого положения на рынке средств массовой информации. Таким образом, будущим правительствам, как «левым», так и «правым», будет сложнее влиять на их деятельность.

Министр юстиции Швеции Юханссон обеспокоен тем, что «правые» партии в будущем захотят сократить размер предоставления «общественных услуг». Для законодательной защиты государственных СМИ Социал-демократы уже получили поддержку «Зеленых», «Левых», «Центристов» и «Либералов».

Однако напомним, что речь идет о внесении изменений в Основные законы, в частности, в «Акт о свободе печати». Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Швеции, изменения в составную часть Конституции можно внести только после двух голосований в Риксдаге, одно из которых должно состояться после проведения внеочередных промежуточных выборов. Однако чтобы «запустить шестеренки» такой сложной политической и правовой машины, поддержки пяти партий, даже несмотря на формальное преимущество в парламенте по числу голосов, недостаточно.