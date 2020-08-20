Стокгольм, , 16:00 — REGNUM Правая оппозиция во главе с Умеренной коалиционной партией застопорила предложение контролируемого Социал-демократами правительства Швеции, целью которого стало бы усиление присутствия государственных средств массовой информации (СМИ) на медиарынке. Со своей стороны, социал-демократ министр юстиции Морган Юханссон опасается, что правые партии планируют сократить бюджетное финансирование государственных СМИ. Об этом 19 августа сообщила газета Fria Tider.

Шведская газета

Официально заявлено, что правительство Социал-демократов изучило возможность изменения Основных законов, чтобы «обеспечить независимость общественных услуг». На практике речь идет о предоставлении государственным СМИ защищенного Конституцией особого положения на рынке средств массовой информации. Таким образом, будущим правительствам, как «левым», так и «правым», будет сложнее влиять на их деятельность.

Министр юстиции Швеции Юханссон обеспокоен тем, что «правые» партии в будущем захотят сократить размер предоставления «общественных услуг». Для законодательной защиты государственных СМИ Социал-демократы уже получили поддержку «Зеленых», «Левых», «Центристов» и «Либералов».

Однако напомним, что речь идет о внесении изменений в Основные законы, в частности, в «Акт о свободе печати». Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Швеции, изменения в составную часть Конституции можно внести только после двух голосований в Риксдаге, одно из которых должно состояться после проведения внеочередных промежуточных выборов. Однако чтобы «запустить шестеренки» такой сложной политической и правовой машины, поддержки пяти партий, даже несмотря на формальное преимущество в парламенте по числу голосов, недостаточно.