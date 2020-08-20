Белград, , 14:30 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Сербию ожидают в октябре сербские власти. Об этом 20 августа сообщил президент Сербии Александр Вучич во время совместного с патриархом Сербским Иринеем осмотра крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы в Белграде.

Александр Вучич и Влаимир Путин Kremlin.ru

«Мы ожидаем, что, если все будет в порядке с победой над коронавирусом, а мы на добром пути, что президент России Владимир Владимирович будет здесь с нами на открытии храма», — приводит его слова РИА Новости.

Также Вучич отметил, что в эти же дни Сербия отмечает много праздников, включая совместную победу во Второй мировой войне и высказал слова благодарности властям и народу России «за огромную помощь и поддержку и за то, что любят Сербию сразу после России».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что пока один из самых влиятельных сербских оппозиционеров обвиняет в российских СМИ президента Сербии Александра Вучича в русофобии, в американских СМИ Вучича атакуют за то, что он покупает китайское вооружение, невзирая на предупреждения США.