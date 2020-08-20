Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Лидер партии «Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе 20 августа объявил о переходе в партию «Европейская Грузия». Об этом сообщает агентство «Общественное телевидение».

Как рассказал журналистам Шавгулидзе, решение уйти он принял после того, как большинство членов партии проголосовали за выдвижение кандидатом в депутаты парламента страны Вахтанга Мчедлидзе, который уже три года не участвовал в деятельности партии.

Также экс-лидер «Свободных демократов» предположил, что эта партия может оказаться под влиянием правящей партии «Грузинская мечта», которую он считает «пророссийской».

»Я буду рад, если мои опасения не оправдаются и люди, оставшиеся в составе «Свободных демократов», не окажутся в орбите пророссийского правительства «Грузинской мечты», — сказал Шавгулидзе.

Вместе с ним решение перейти в другую партию приняли Нино Гогуадзе, Сандро Барамидзе и Георгий Китиашвили.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Представители ряда оппозиционных партий регулярно заявляют, что необходимо добиться потери «Грузинской мечтой» большинства в законодательном органе.

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