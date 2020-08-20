Тегеран, , 14:19 — REGNUM Новые баллистические и крылатые ракеты представили иранские военные 20 августа, сообщает Reuters.

«Ракета земля-земля, получившая название «Мученик Кассем Сулеймани», обладает дальностью в 1,4 тыс. км, тогда как крылатая ракета, названная «Мученик Абу Махди», имеет дальность в 1 тыс. км», — подчеркнул глава министерства обороны Амир Хатами.

Новые образцы вооружений, которые охарактеризовали как «новейшие крылатые ракеты которые укрепят иранский потенциал сдерживания», были продемонстрированы на иранском телевидении.

Напомним, генерал Касем Сулеймани, который возглавлял элитные подразделения стражей исламской революции Корпуса стражей исламской революции, был убит в начале января в результате нанесенного США авиаудара в Ираке. Вместе с ним погиб руководитель иракских коалиции Сил народной мобилизации Абу Махди.

Отметим также, что подобный шаг Тегеран на фоне стремления США добиться продления эмбарго на продажу оружия исламской республики, срок действия которого заканчивается октябре.

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