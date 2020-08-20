Киев, , 14:29 — REGNUM Порядок в столице Украины во время празднования Дня независимости будет охранять 4 тыс. полицейских. Об этом сообщило 20 августа информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники в полиции.

Полиция Украины (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Источники рассказали, что из Киевской администрации поступила информация о проведении 24 августа 2020 года четырёх массовых мероприятий.

По их словам, общее число участников в Киеве может достигать 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что во время Дня независимости Украины в стране может произойти государственный переворот.

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