Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Борьба Twitter с RT — следствие желания сохранить монополию в информационном пространстве, но в скором времени у Twitter, как и у Facebook, могут появиться серьезные альтернативы, только не российские, а китайские, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 августа, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Только согласные. Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Twitter вслед за RT перестал выдавать в поиске страницы «Спутника». Ранее RT, как и некоторые другие российские СМИ, был помечен значком «государственное издание» — чего так и не произошло со многими не менее государственными изданиями западных стран.

« О ситуации со «Спутником» говорить сложнее, все-таки они не настолько влиятельное издание. Тут можно допустить даже технический сбой. Но вот ситуация с RT выглядит вполне однозначно.

У RT получилось сделать то, ради чего их создавали. Они дают альтернативную картину происходящего в Европе и Америке. И они делают это настолько эффективно, что их все время пытаются закрыть. А их аудитория растет.

Прочие СМИ подконтрольны и дают картину, выгодную правительствам. Когда-то Америка и Европа учили нас строить демократические и независимые СМИ. Теперь они сами делают ровно то, чего от нас требовали не делать.

В этом году рушится много иллюзий: о целостности ЕС — на примере поведения в пандемию, о «свободе слова», о сепаратизме и акциях оппозиции — в США. А в США на носу выборы, причем ни одна из сторон не имеет заметного преимущества, и поэтому в ход идут все инструменты.

Можно ли этому что-то противопоставить? Twitter, как и Facebook — «частный клуб» и подчиняется только собственным требованиям, а также национальному законодательству США, в котором они, скорее всего, ничего формально не нарушили.

По сути же — очевидно, что это попытка лишить права на конкуренцию в информационной среде, что это — решение конкретных политических задач по обеспечению монополии в информационном пространстве. Но это никого уже не удивляет, иллюзий ни у кого уже нет.

Возможно ли появление альтернативных — в данном случае «Твиттера» — неамериканских площадок? Думаю, что да — только не российских, а китайских. Их тоже затрагивают ограничения — и у них куда больше экономических интересов и в Европе, и в Америке.