Херсон, Украина, , 14:20 — REGNUM Крым быстрее «вернётся» в состав Украины, если соседняя Херсонская область станет успешной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления стратегии развития Херсонской области. Об этом сообщило 20 августа информационное агентство «Укринформ».

По словам Зеленского, у Херсонской области нет иного варианта, кроме как стать «бриллиантом украинского Юга».

«Крым… обязательно к нам вернётся, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее», — отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что Херсонская область имеет значительный потенциал развития агропромышленного сектора, туризма, возобновляемой энергетики и транспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский посетил место проведения ремонта международной трассы Харьков — Ялта. Он отметил, что Запорожская область в плане ремонта дорог показывает один из лучших результатов в стране.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Власти Украины отрицают, что поводом для изменения территориальной принадлежности Крыма стал госпереворот в Киеве и продолжают считать полуостров частью Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский проинспектировал ремонт трассы в Крым

Читайте развитие сюжета: Аксёнов назвал Зеленского плагиатором из-за нового заявления по Крыму