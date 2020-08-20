Лондон, , 14:08 — REGNUM Видеообращение в пользу участвующих в массовых несанкционированных акциях протеста в Белоруссии записал и выложил в интернет британский актер и писатель Стивен Фрай. Обращение размещено на странице Фрая в соцсети Twitter.

Видеообращение Стивена Фрая в пользу участвующих в массовых несанкционированных акциях в Белоруссии Скриншот из видео twitter @stephenfry

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Как заявил в своем обращении актер, он «поддерживает Белоруссию и стремление ее народа к демократическим переменам».

Также Фрай призвал правительство Великобритании незамедлительно ввести санкции в отношении «тех, кто несет ответственность за насилие, репрессии и фальсификацию итогов выборов», такие же как те, над которыми в настоящее время ведет работу Европейский союз.

Кроме этого, он призвал своих подписчиков распространять это обращение и оказывать поддержку общественной кампании Белорусского свободного театра по оказанию давления на руководство страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской провел глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис.